Fimm ára keppnisbann: „Alvarlegt og úthugsað brot“

Þorsteinn Bárðarson, Íslandsmeistari í götuhjólreiðum á þessu ári og bikarmeistari í tímatöku, hefur verið úrskurðaður í fimm ára keppnisbann eftir að hafa fallið á lyfjaprófi í ágúst. Hljóðar heildarbann Þorsteins upp á sex ár, en þar sem hann hefur samþykkt úrskurðinn styttist bannið um eitt ár.
Í úrskurði Lyfjaeftirlits Íslands kemur fram að notkun þeirra efna sem fundust í þvagsýninu og háttsemi Þorsteins beri „merki skipulagðrar og vísvitandi notkunar bannaðra efna, þar sem bæði fjöldi efna og eðli þeirra sýna fram á þekkingu á samverkandi áhrifum og viðleitni til að stjórna hormónakerfi líkamans.“ Er notkunin sögð markviss og úthugsuð í þeim tilgangi að ná fram bættum árangri.
Þorsteinn mun þó halda báðum titlum sínum þar sem bannið nær ekki til þess tíma.
Greint var frá bráðabirgðabanni yfir Þorsteini í síðasta mánuði, en nú liggur lokaniðurstaða Lyfjaeftirlitsins fyrir og hefur úrskurðurinn verið birtur á heimasíðu þess.
Þorsteinn, sem er iðkandi hjá Tindi hjólreiðafélagi og hefur keppt á efsta stigi hjólreiða hér á landi undanfarin ár, var tekinn í lyfjapróf á Íslandsmótinu í criterium í ágúst. Tekin voru svokölluð A-sýni og B-sýni og þau send til Stokkhólms í greiningu.
Greining A-sýnisins skilaði afbrýðilegri niðurstöðu fyrir eftirfarandi efni:
Í flokki S1.2 - önnur anabólísk efni:
Í flokki 4 - hormóna- og efnaskiptamiðlarar:
Öll þessi efni eru á bannlista Alþjóðalyfjaeftirlitsins (WADA) bæði innan og utan keppni.
Í úrskurðinum er farið yfir feril málsins. Var honum tilkynnt um niðurstöðuna 22. september og gefinn kostur á að útskýra niðurstöðurnar, en var um leið úrskurðaður í bráðabirgðabann. Sex dögum síðar barst eftirlitinu bréf frá Þorsteini þar sem hann viðurkenndi greiningu A-sýnisins og afsalaði sér réttinum til greiningar á B-sýni og einnig rétti til skýrslugjafar. Óskaði hann eftir skriflegum úrskurði eftirlitsins með von um styttingu banns vegna játningar og skjótra svara.
Óskaði eftirlitið í kjölfarið frekari upplýsinga um uppruna, tíðni og sögu notkunar á efnunum.
Nokkrum dögum síðar svaraði Þorsteinn erindinu og sagðist aðeins hafa tekið öll efnin í eitt skipti og þar af leiðandi í fyrsta og eina skiptið 19. ágúst, eða tveimur dögum fyrir fyrrnefnda keppni.
Tilgreindi Þorsteinn jafnframt um notkun á testósteróni í sprautuformi samkvæmt læknisráði og meðferðar vegna heilaæxlis sem hann hafi ekki viljað nefna á fyrri stigum. Sagðist hann hafa fundið fyrir miklum einkennum á þessum tímapunkti og látið til leiðast að nota testósterónið og að það útskýrði tilvist Arimistane í sýninu.
Þá sagðist hann einnig hafa ætlað sér að hætta keppnum á þessum tímapunkti en tekið skyndiákvörðun um að keppa á Íslandsmótinu í criterium. Játaði hann jafnframt að vita að testósterón væri ekki leyfilegt í íþróttum en að hann vissi ekki að hægt væri að sækja um undanþágu fyrir notkuninni fyrr en málið kom upp.
Þá kvaðst hann hafa notað SARMS-efnin í sama tilgangi og testósterónið, þ.e. til að „örva náttúrulega hormónaframleiðslu.“ Sagðist hann hafa pantað öll SARMS-efnin á netinu á erlendri vefsíðu, en talið þau leyfileg því þau hafi verið í formi fæðubótarefnis.
Lyfjaeftirlitið fylgdi þessum svörum eftir með öðru bréfi og óskaði nánari útskýringa og gagna varðandi testósterónnotkunina, t.d. með framvísun lyfjaávísana sem staðfestu notkunina í læknisfræðilegum tilgangi 19. ágúst ásamt því að taka afstöðu til að skila inn læknisfræðilegum gögnum og sögu testósterónnotkunar í tengslum við fyrrnefnda meðferð.
Einnig var óskað upplýsinga um uppruna Arimistane-efnisins. Að lokum var óskað eftir kaupnótum eða kvittunum fyrir kaupum á fæðubótarefni sem innihélt SARMS-efnin.
Í svarbréfi sínu ítrekaði Þorsteinn að hann viðurkenndi notkun efnanna og að ástæða inntökunnar væri „áríðandi meðferð á testósterónskorti sem er bein afleiðing af heilaæxli.“ Taldi hann jafnframt að hann uppfyllti skilyrði undanþágureglu WADA fyrir afturvirkri umsókn um undanþágu vegna efnanna. Ítrekaði hann jafnframt að hann hefði ekki vitað að SARMS-efnin væru bönnuð og að þau hefðu verið tekin í sama tilgangi og testósterónið. Jafnframt tók hann fram að aðeins ætti að ógilda árangur hans eftir 19. ágúst.
Tók Þorsteinn í bréfinu fram að hann hefði stundað hjólreiðar sem áhugamál eingöngu og hefði því engra hagsmuna að gæta, en vildi lágmarka álag sem málsmeðferð veldur honum og fjölskyldu sinni og því viðurkenndi hann brotið með von um skjóta og réttláta málsmeðferð. Vegna þessa teldi hann framlagningu á viðkvæmum heilbrigðisgögnum bæði tilgangslausa, ganga of nærri friðhelgi einkalífs síns og fjölskyldu sinnar og draga málsmeðferðina að óþörfu.
Lyfjaeftirlitið virðist taka lítið mark á skýringum Þorsteins í niðurstöðum sínum. Ítrekað er að fundist hafi fjögur efni sem bönnuð væru, en íþróttamönnum væri skylt að tryggja að slík efni fari ekki inn í líkamann. Þá hafi Þorsteinn hafnað að skila inn gögnum sem myndu rökstyðja eða sýna fram á heilbrigðismeðferð með testósteróni. Hann hafi því ekki sýnt fram á að brotin væru ekki af yfirlögðu ráði. Slík notkun leiðir til fjögurra ára banns.
Til viðbótar bætist ákvæði um versnandi kringumstæður vegna fjölda efnanna sem liggja til grundvallar lyfjamisnotkuninni. Réttlætir slíkt brot að tveimur árum sé bætt við bannið.
Tekið er fram að Þorsteinn hafi viðurkennt notkun á þremur mismunandi tegundum af SARMS-efnum auk testósteróns og Arimistane, sem er arómatasahemjandi efni sem almennt er notað til að draga úr eða fela hormónabreytingar í kjölfar steranotkunar, og er ekki notað í heilbrigðismeðferðum.
„LÍ telur að samhliða notkun þessara efna bendi til markvissrar og úthugsaðrar lyfjanotkunar í þeim tilgangi að ná fram árangursbætandi áhrifum og stýra lífeðlisfræðilegum afleiðingum notkunar stera og SARMS-efna.“
Ítrekað er að þrátt fyrir að hann hafi borið því við að notkunin væri samkvæmt læknisráði hafi hann neitað að leggja fram nein læknisfræðileg gögn sem staðfesti slíka meðferð. „Í ljósi þess verður ekki fallist á að testósterónnotkunin hafi verið lögmæt eða verið í samræmi við vitnisburð íþróttamanns,“ segir í úrskurðinum. Er það sagt sérstaklega ámælisvert að hann neiti að leggja fram gögnin.
„Með hliðsjón af framangreindu telur LÍ að um sé að ræða alvarlegt og úthugsað brot á lyfjareglum í íþróttum. Þessi háttsemi fellur undir versnandi kringumstæður í skilningi 10.4 gr. lyfjareglna LÍ og réttlætir því að viðurlög verði þyngd,“ segir jafnframt í úrskurðinum.
Er niðurstaða Lyfjaeftirlitsins því að úrskurða Þorstein í sex ára óhlutgengi frá 21. ágúst 2025, þegar hann var lyfjaprófaður. Á þessu tímabili er honum óheimilt að taka að neinu leyti þátt í keppni og æfingum eða starfsemi eða öðrum viðburðum á vegum aðila sem heyra undir Alþjóðalyfjareglurnar. Allur árangur hans frá og með 19. ágúst 2025 er jafnframt ógildur.
Óhlutgengi hans er stytt um eitt ár þar sem Þorsteinn samþykkti úrskurðinn og nær hann því til 20. ágúst 2030.
Eins og fram kom að framan er Þorsteinn bæði Íslandsmeistari í götuhjólreiðum og bikarmeistari í tímatöku á þessu ári. Vakti það athygli ekki síst fyrir þá staðreynd að hann er orðinn fimmtugur.
Hann kom af fullum krafti inn í hjólreiðarnar fyrir nokkrum árum eins og hann hefur rætt við mbl.is áður.
Þar sem hann sigraði bæði á Íslandsmótinu og bikarkeppnirnar voru allar fyrir 19. ágúst mun hann því halda þeim titlum. Var Þorsteinn meðal annars tilkynntur formlega sem bikarmeistari á lokahófi Hjólreiðasambands Íslands fyrr í þessum mánuði, en þar voru bikarmeistarar í öllum aldurs- og styrkleikaflokkum verðlaunaðir.