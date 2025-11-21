Hákon lauk keppni í Helsingborg

Hákon Atli Bjarkason úr ÍFR lauk í dag keppni á Evrópumeistaramótinu í borðtennis sem nú stendur yfir í Helsingborg í Svíþjóð.
Hákon keppir í sitjandi flokki 4-5 og lék sinn þriðja og síðasta leik í sínu riðli í morgun. Þar beið hann lægri hlut, 3:0, fyrir David Olsson frá Svíþjóð.
Í gær mætti hann Filip Nachazel frá Tékklandi og Suleyman Vural frá Tyrklandi og Hákon mátti sætta sig við að tapa fyrir báðum, 3:0.
Hákon var eini keppandi Íslands á mótinu en með honum á mótinu var Helgi Þór Gunnarsson, landsliðsþjálfari Íþróttasambands fatlaðra í borðtennis og formaður borðtennisnefndar ÍF.