Skoraði 55 stig á hálftíma

James Harden, leikmaður Los Angeles Clippers, átti stórleik er Clippers fóru með sigur af hólmi gegn Charlotte Hornets, 131:116, í körfubolta í kvöld.
Stjörnurnar Kawhi Leonard og Bradley Beal voru ekki með Clippers í kvöld vegna meiðsla en Harden lét það ekki trufla sig.
Harden bar liðið á herðum sér er hann skoraði 55 stig, hitti 10 þriggja stiga körfur og gaf sjö stoðsendingar þar sem hann spilaði aðeins þrjátíu mínútur.
Clippers hefur hins vegar ekki staðist væntingar á þessari leiktíð þar sem liðið er í 12. sæti vesturhluta deildarinnar með 5 sigra og 11 töp.