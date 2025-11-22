Íþróttir | mbl | 22.11.2025 | 22:00

Skoraði 55 stig á hálftíma

James Harden átti magnaðan leik gegn Charlotte í kvöld.
James Harden átti magnaðan leik gegn Charlotte í kvöld. EMILEE CHINN/Emilee Chinn

James Harden, leikmaður Los Angeles Clippers, átti stórleik  er Clippers fóru með sigur af hólmi gegn Charlotte Hornets, 131:116, í körfubolta í kvöld.

Stjörnurnar Kawhi Leonard og Bradley Beal voru ekki með Clippers í kvöld vegna meiðsla en Harden lét það ekki trufla sig.

Harden bar liðið á herðum sér er hann skoraði 55 stig, hitti 10 þriggja stiga körfur og gaf sjö stoðsendingar þar sem hann spilaði aðeins þrjátíu mínútur.

Clippers hefur hins vegar ekki staðist væntingar á þessari leiktíð þar sem liðið er í 12. sæti vesturhluta deildarinnar með 5 sigra og 11 töp.

