Íþróttir | mbl | 23.11.2025 | 15:47

Fagnaði sigri í Finnlandi

Jón Erik Sigurðsson bar sigur úr býtum. Ljósmynd/Skíðasamband Íslands

Jón Erik Sigurðsson gerði sér lítið fyrir og sigraði í svigi á alþjóðlegu skíðamóti í Finnlandi í dag.

Hann var með þriðja besta tímann eftir fyrri ferð og besta tíma allra í seinni ferðinni. Hann var að lokum 0,07 sekúndu hraðari en Finninn Erik Saravuo.

Jón Erik endaði í öðru sæti í sömu grein á sama móti í gær og getur því verið sáttur með árangur sinn í Finnlandi um helgina.

Gauti var fyrsti maður í brautina í dag og var með níunda besta tímann eftir fyrri ferðina. Gauti náði hins vegar ekki að klára seinni ferðina og féll því úr leik.

Pétur Reidar Pétursson B-landsliðsmaður endaði í 39. sæti í keppni dagsins. Matthias Kristinsson náði ekki að klára fyrri ferðina.

mbl.is
