Glæsilegur árangur í Finnlandi

Jón Erik Sigurðsson hafnaði í öðru sæti í svigi á alþjóðlegu FIS-móti í skíðum í Finnlandi um helgina.
Hann var með fimmta besta árangur eftir fyrri ferð og þann besta í seinni ferð. Fyrir árangurinn fékk hann 25,63 FIS-punkta, sem styrkir stöðu hans á Ólympíulistanum.
Matthías Kristinsson fór af stað með rásnúmer 16 og var með fjórða besta tímann í fyrri ferð. Matthías endaði að lokum í sjöunda sæti, sem þýðir að Ísland átti tvo keppendur í topp tíu af yfir hundrað þátttakendum.
Gauti Guðmundsson og Pétur Reidar Pétursson áttu ekki sinn besta dag og náðu ekki að klára fyrri ferðina.
Einnig tóku þátt Íslendingarnir Arnór Alex Arnórsson og Kári Freyr Orrason. Þeir stunda nám og æfingar við skíðamenntaskólann í Geilo í Noregi.