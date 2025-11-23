Senda frá sér yfirlýsingu í kjölfar fimm ára banns

Hjólreiðasamband Íslands hefur sent frá sér yfirlýsingu í kjölfarið á því að Þorsteinn Bárðarson, Íslandsmeistari í götuhjólreiðum og bikarmeistari í tímatöku, var dæmdur í fimm ára keppnisbann fyrir brot á lyfjareglum.
Hann féll á lyfjaprófi í ágúst og kom fram í úrskurði Lyfjaeftirlits Íslands að háttsemi Þorsteins „merki skipulagðrar og vísvitandi notkunar bannaðra efna, þar sem bæði fjöldi efna og eðli þeirra sýna fram á þekkingu á samverkandi áhrifum og viðleitni til að stjórna hormónakerfi líkamans.“
Hér fyrir neðan má sjá yfirlýsingu hjólreiðasambandsins:
Hjólreiðasamband Íslands (HRÍ) tekur úrskurð Lyfjaeftirlits Íslands mjög alvarlega. Brot gegn lyfjareglum eru svik gagnvart íþróttinni og munu ávallt leiða til þungra viðurlaga.
Lyfjanotkun er með öllu óásættanleg. Hún brýtur niður traust, skaðar íþróttina og er lítilsvirðing við alla sem keppa af heilindum. HRÍ styður óhikað faglega málsmeðferð og leggur áherslu á að slíku athæfi sé mætt af fullri hörku.
Samkvæmt keppnisreglum HRÍ, lið 2.4.1, gilda lög ÍSÍ um lyfjamál í öllum keppnum á vegum sambandsins. Misnotkun lyfja samkvæmt lista WADA er fortakslaust bönnuð. HRÍ skuldbindur sig jafnframt til að heimila Lyfjaeftirliti Íslands og UCI að framkvæma lyfjapróf, bæði innan keppni og utan, á öllum einstaklingum innan vébanda sambandsins. Þessar reglur eru skýrar og engin undanþága frá þeim.
Hver íþróttamaður ber sjálfstæða ábyrgð á öllu því sem inn í líkamann fer. Engin afsökun, engin undanþága og engin grá svæði eru í lyfjamálum.
HRÍ mun áfram efla fræðslu, forvarnir og eftirlit til að tryggja að íslenskar hjólreiðar byggist á heiðarleika, aga og hreinni keppni.
Íslenskar hjólreiðar eiga skilið hreina íþrótt – og mun HRÍ standa vörð um það.
Fyrir hönd HRÍ
Bjarni Már Svavarsson formaður.