Stjarnan tárvot: Ég missti af fæðingunni

Dylan með eiginkonu sinni Tayler Strome.
Dylan með eiginkonu sinni Tayler Strome. Ljósmynd/@Dylanstrome

Kanadamaðurinn Dylan Strome átti áhugaverða viku, svo ekki sé meira sagt.

Strome leikur með Washington Capitals í NHL-deildinni í íshokkí og átti sinn þátt í að liðið vann Montreal Canadiens, 8:4, á föstudagskvöld en hann er lykilmaður hjá liðinu og lagði upp þrjú mörk.

Eftir leik mætti hann með tárin í augunum í viðtal hjá CBS og greindi frá því að hann hefði misst af fæðingu dóttur sinnar á meðan á leiknum stóð.

„Ég missti af fæðingunni. Ég hélt ég kæmist heim fyrir fæðinguna en svo var ekki. Það var svo margt í gangi í höfðinu á meðan á leiknum stóð.

Það var ekkert sem ég gat gert þegar kemur að fæðingunni en ég er mjög stolt af eiginkonunni minni og nýfæddri dóttur,“ sagði hann.

