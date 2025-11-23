Stjarnan tárvot: Ég missti af fæðingunni

Kanadamaðurinn Dylan Strome átti áhugaverða viku, svo ekki sé meira sagt.
Strome leikur með Washington Capitals í NHL-deildinni í íshokkí og átti sinn þátt í að liðið vann Montreal Canadiens, 8:4, á föstudagskvöld en hann er lykilmaður hjá liðinu og lagði upp þrjú mörk.
Eftir leik mætti hann með tárin í augunum í viðtal hjá CBS og greindi frá því að hann hefði misst af fæðingu dóttur sinnar á meðan á leiknum stóð.
„Ég missti af fæðingunni. Ég hélt ég kæmist heim fyrir fæðinguna en svo var ekki. Það var svo margt í gangi í höfðinu á meðan á leiknum stóð.
Það var ekkert sem ég gat gert þegar kemur að fæðingunni en ég er mjög stolt af eiginkonunni minni og nýfæddri dóttur,“ sagði hann.