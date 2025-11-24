Stór hópur á Norðurlandamótinu

Alls taka 25 Íslendingar þátt í Norðurlandamótinu í sundi í 25 metra laug sem fram fer í Laugardalslauginni um næstu helgi, 28. til 30. nóvember.
Þar af eru sextán keppendur frá Sundsambandi Íslands og níu frá Íþróttasambandi fatlaðra.
Frá Sundsambandinu:
Hólmar Grétarsson (SH)
Magnús Víðir Jónsson (SH)
Denas Kazulis (ÍRB)
Sólveig Freyja Hákonardóttir (SH)
Eva Margrét Falsdóttir (ÍRB)
Katja Lilja Andriysdóttir (SH)
Bergur Fáfnir Bjarnason (SH)
Birgir Hrafn Kjartansson (Ægir)
Ylfa Lind Kristmannsdóttir (Ármann)
Alicja Julia Kempisty (SH)
Freyja Birkisdóttir (Breiðablik)
Karl Björnsson (SH)
Auguste Balciunaite (SH)
Andri Már Kristjánsson (SH)
Veigar Hrafn Sigþórsson (SH)
Daði Rafn Falsson (ÍRB)
Frá Íþróttasambandi fatlaðra:
Snævar Örn Kristmannsson (Breiðablik)
Thelma Björg Björnsdóttir (ÍFR)
Sonja Sigurðardóttir (ÍFR)
Róbert Ísak Jónsson (SH)
Anna Rósa Þrastardóttir (Fjörður)
Emelía Ýr Gunnarsdóttir (Fjörður)
Rósa Kristín Kristmannsdóttir (Fjörður)
Sigrún Kjartansdóttir (Fjörður)
Guðfinnur Karlsson (Fjörður)