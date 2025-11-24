Tíu Íslendingar á Evrópumótinu

Tíu Íslendingar taka þátt í Evrópumeistaramótinu í sundi í 25 metra laug sem fram fer i Lublin í Póllandi dagana 2. til 7. desember.
Þar er Ólympíufarinn Snæfríður Sól Jórunnardóttir fremst í flokki en keppendahópur Íslands er þannig skipaður:
Snæfríður Sól Jórunnardóttir (Aalborg)
Snorri Dagur Einarsson (SH)
Símon Elías Statkevicius (SH)
Guðmundur Leo Rafnsson (ÍRB)
Birgitta Ingólfsdóttir (SH)
Jóhanna Elín Guðmundsdóttir (SH)
Birnir Freyr Hálfdánarson (SH)
Hólmar Grétarsson (SH)
Ýmir Chatenay Sölvason (SH)
Vala Dís Cicero (SH)