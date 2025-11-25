Tóku Akureyringa í bakaríið

Skautafélag Reykjavíkur vann sannfærandi sigur á Skautafélagi Akureyrar þegar efstu lið Íslandsmóts karla í íshokkí mættust í Skautahöllinni í Laugardal í kvöld, 6:3.
SA er þó áfram efst og er með 12 stig eftir sex leiki en SR er nú komið með 9 stig eftir fimm leiki og liðin eru því með jafnmarga tapaða leiki.
Alex Máni Sveinsson skoraði fyrir SR í fyrstu lotu og í annari lotu stungu Reykvíkingar af. Haukur Steinsen, Hákon Magnússon og Alex Máni komu þeim þá í 4:0.
Matthías Stefánsson minnkaði muninn fyrir Akureyringa en Daniel Otuoma skoraði, 5:1, áður en lotunni lauk.
Gunnlaugur Þorsteinsson kom SR í 6:1 í byrjun þriðju og síðustu lotu og SA átti ekki möguleika eftir það en lagaði þó stöðuna þegar Ormur Jónsson skoraði tvívegis áður en yfir lauk.