„Við munum aldrei sjá Schumacher aftur“

Michael Schumacher er orðinn 56 ára.
Michael Schumacher er orðinn 56 ára. AFP

Richard Hopkins, fyrrverandi yfirmaður akstursmála hjá formúluliði Red Bull, telur að almenningur muni aldrei aftur sjá ökuþórinn Michael Schumacher, opinberlega í það minnsta.

Hopkins og Schumacher voru miklir mátar en þeir kynntust árið 1990 þegar Hopkins starfaði sem bifvélavirki hjá McLaren en Schumacher var þá ökumaður fyrir liðið. 

Schumacher, sem er núna orðinn 56 ára gamall, lenti í alvarlegu skíðaslysi í frönsku Ölpunum 29. desember árið 2013 og var í dái í sex mánuði en lítið er vitað um ástand hans núna.

Læknirinn dvelur hjá honum öllum stundum

„Ég hef ekki heyrt neitt nýlega, mér skilst að hann sé með finnskan lækni í dag sem dvelur hjá honum nánast öllum stundum,“ sagði Hopkins í samtali við SportBible.

„Við munum aldrei sjá Schumacher aftur, það er mín skoðun, ekki opinberlega í það minnsta. Mér finnst óþægilegt að ræða málefni hans við fjölmiðla þar sem fjölskylda hans hefur lagt mjög mikið upp úr því að halda ástandi hans leyndu.

Heilsa hans er hans einkamál, og fjölskyldunnar og ég virði það. Ég er ekki einn þeirra sem heimsæki hann reglulega en ég efast um að þeir sem heimsæki hann reglulega sé tilbúnir að tjá sig um ástand hans í dag,“ bætti Hopkins við.

