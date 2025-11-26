Svipt titlinum eftir að hafa fæðst sem karlmaður

Hin bandaríska Jammie Booker hefur verið svipt titlinum sterkasta kona heims eftir að hafa fæðst sem karlmaður.
Það er Fox News sem greinir frá þessu en Booker fagnaði sigri á World's Strongest Women-mótinu sem fram fór í Arlington í Bandaríkjunum um helgina.
Andrea Thompson frá Bretlandi hafnaði í öðru sæti í keppninni og hefur nú verið krýnd sterkasta kona heims en hún var stigi á eftir Booker.
Í tilkynningu frá Official Strongman-samtökunum kemur meðal annars fram að Booker hafi verið svipt titlinum þar sem að samtökin vissu ekki að Booker hafi fæðst karlmaður og að transkonum væri ekki heimilt að keppa í kvennaflokki.
„Þetta er kjaftæði,“ sagði Thompson þegar hún stóð á verðlaunapallinum ásamt Booker en myndskeið af atvikinu hefur gengið um samfélagsmiðla í vikunni.
Þetta er í annað sinn sem Thompson fagnar sigri í keppninni en hún vann keppnina líka árið 2018.
