Íþróttir | mbl | 29.11.2025 | 8:00

Heims- og Evrópumet í Laugardalslaug

Snævar Örn Kristmannsson hefur verið sigursæll undanfarið og hann setti …
Snævar Örn Kristmannsson hefur verið sigursæll undanfarið og hann setti Evrópumet í gær. mbl.is/Óttar Geirsson

Bæði heims- og Evrópumet í flokkum fatlaðra sundmanna féllu á fyrsta úrslitakvöldi Norðurlandamótsins í sundi sem hófst í Laugardalslauginni í gær.

Pernilla Lindberg frá Svíþjóð setti þar heimsmet í 400 metra skriðsundi kvenna í flokki S14 þegar hún synti á 4:30,12 mínútum.

Snævar Örn Kristmannsson setti bæði Íslands- og Evrópumet í 100 metra flugsundi í flokki S19, einhverfra, þegar hann sigraði á 59,61 sekúndum.

Þá setti sundfólk frá Svíþjóð, Finnlandi, Danmörku og Noregi landsmet í nokkrum greinum.

Mótið heldur áfram í dag með undanrásum klukkan 9.30 og síðan er keppt til úrslita frá klukkan 17.

