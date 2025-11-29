Heims- og Evrópumet í Laugardalslaug

Bæði heims- og Evrópumet í flokkum fatlaðra sundmanna féllu á fyrsta úrslitakvöldi Norðurlandamótsins í sundi sem hófst í Laugardalslauginni í gær.
Pernilla Lindberg frá Svíþjóð setti þar heimsmet í 400 metra skriðsundi kvenna í flokki S14 þegar hún synti á 4:30,12 mínútum.
Snævar Örn Kristmannsson setti bæði Íslands- og Evrópumet í 100 metra flugsundi í flokki S19, einhverfra, þegar hann sigraði á 59,61 sekúndum.
Þá setti sundfólk frá Svíþjóð, Finnlandi, Danmörku og Noregi landsmet í nokkrum greinum.
Mótið heldur áfram í dag með undanrásum klukkan 9.30 og síðan er keppt til úrslita frá klukkan 17.