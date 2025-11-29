Matthías í öðru sæti í svigi

Matthías Kristinsson lenti í öðru sæti á alþjóðlegu svigmóti í Storklinten í Svíþjóð í dag. Hann og þrír aðrir úr alpagreinalandsliðinu kepptu á mótinu.
Matthías var aðeins 0,63 sekúndum frá sigrinum en þetta er besti árangur hans á tímabilinu og punktabæting hjá honum.
„Það er gott að komast aftur á rétta leið eftir erfiðar keppnir í Levi. Aðstæður eru allt aðrar en við höfum verið að æfa síðasta mánuðinn. Ég hef mikla trú á okkur á morgun,“ sagði Matthías í viðtali sem birtist hjá skíðasambandinu í dag.
Gauti Guðmundsson kom í mark og deildi 9. sætinu eftir tvær sterkar ferðir. Jón Erik Sigurðsson átti ekki sinn besta dag og endaði í 20. sæti, en B-landsliðsmaðurinn Pétur Reidar Pétursson endaði í 36. sæti eftir að hafa verið með rásnúmer 61 og bætir punktastöðu sína.