Íþróttir | mbl | 29.11.2025 | 21:45

Matthías í öðru sæti í svigi

Matthías til vinstri lenti í öðru sæti.
Matthías til vinstri lenti í öðru sæti. Ljósmynd/Skíðasambandið

Matthías Kristinsson lenti í öðru sæti á alþjóðlegu svigmóti í Storklinten í Svíþjóð í dag. Hann og þrír aðrir úr alpagreinalandsliðinu kepptu á mótinu.

Matthías var aðeins 0,63 sekúndum frá sigrinum en þetta er besti árangur hans á tímabilinu og  punktabæting hjá honum.

„Það er gott að komast aftur á rétta leið eftir erfiðar keppnir í Levi. Aðstæður eru allt aðrar en við höfum verið að æfa síðasta mánuðinn. Ég hef mikla trú á okkur á morgun,“ sagði Matthías í viðtali sem birtist hjá skíðasambandinu í dag.

Gauti Guðmundsson kom í mark og deildi 9. sætinu eftir tvær sterkar ferðir. Jón Erik Sigurðsson átti ekki sinn besta dag og endaði í 20. sæti, en B-landsliðsmaðurinn Pétur Reidar Pétursson endaði í 36. sæti eftir að hafa verið með rásnúmer 61 og bætir punktastöðu sína.

mbl.is
Fleira áhugavert
Gul viðvörun vegna snjókomu Byggðakvóti og línuívilnun skert: „Mikið áfall“ Fylgjast ekki með tímunum sem falla niður í skólum Endurgreiðslur 5,3 milljarðar í ár
Fleira áhugavert
Byggðakvóti og línuívilnun skert: „Mikið áfall“ Endurgreiðslur 5,3 milljarðar í ár Stöðva afgreiðslu allra hælisumsókna „Þetta er gjörsamlega borðleggjandi tillaga“