Íþróttir | mbl | 29.11.2025 | 23:15

Snævar Örn bætti Íslands- og Evrópumetið

Snævar Örn Kristmannsson.
Snævar Örn Kristmannsson. mbl.is/Óttar Geirsson

Íslensku keppendurnir unnu til verðlauna í fjölmörgum greinum á Norðurlandameistaramótinu í sundi í Laugardalslaug.

Eva Margrét Falsdóttir lenti í 2. sæti í 400m fjórsundi kvenna.  Sólveig Freyja Hákonardóttir var í  3. sæti í 400m fjórsundi kvenna í yngri flokki.

Guðfinnur Karlsson (S11) lenti í 3. sæti í 200m fjórsundi karla, Róbert Ísak Jónsson (SB14) var í 2. sæti í 50m bringusundi karla og Emelía Ýr Gunnarsdóttir (S14) var í 2. sæti í 50m flugsundi kvenna.

Snævar Örn Kristmannsson S19 bætti eigið Íslands- og Evrópumet síðan í morgun í 200m fjórsundi karla 2:25,75

mbl.is
Fleira áhugavert
Fylgjast ekki með tímunum sem falla niður í skólum Gul viðvörun vegna snjókomu Björguðu ferðamönnum sem voru fastir „Þetta er gjörsamlega borðleggjandi tillaga“
Fleira áhugavert
„Ætti kannski ekki að koma á óvart“ Segir lýðræðislegt hlutverk fjölmiðla í hættu „Þetta er gjörsamlega borðleggjandi tillaga“ Byggðakvóti og línuívilnun skert: „Mikið áfall“