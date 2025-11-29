Snævar Örn bætti Íslands- og Evrópumetið

Íslensku keppendurnir unnu til verðlauna í fjölmörgum greinum á Norðurlandameistaramótinu í sundi í Laugardalslaug.
Eva Margrét Falsdóttir lenti í 2. sæti í 400m fjórsundi kvenna. Sólveig Freyja Hákonardóttir var í 3. sæti í 400m fjórsundi kvenna í yngri flokki.
Guðfinnur Karlsson (S11) lenti í 3. sæti í 200m fjórsundi karla, Róbert Ísak Jónsson (SB14) var í 2. sæti í 50m bringusundi karla og Emelía Ýr Gunnarsdóttir (S14) var í 2. sæti í 50m flugsundi kvenna.
Snævar Örn Kristmannsson S19 bætti eigið Íslands- og Evrópumet síðan í morgun í 200m fjórsundi karla 2:25,75