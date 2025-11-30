Íþróttir | mbl | 30.11.2025 | 21:50

Gauti og Dagur náðu sínum besta árangri

Gauti Guðmundsson, fyrir miðjum fagnar sigrinum í Storklinten.
Gauti Guðmundsson, fyrir miðjum fagnar sigrinum í Storklinten. Ljósmynd/SKÍ

Gauti sigraði á alþjóðlegu FIS-móti í svigi í Storklinten í Svíþjóð en Matthías Kristinsson var líka í baráttu um efstu sætin.

Gauti var þriðji og Matthías sjötti eftir fyrri ferðina. Gauti var síðan fljótastur allra í seinni ferðinni og tryggði sér sigurinn og atthías lauk keppni í fimmta sætinu.

Gauti fékk sína bestu FIS-punkta á ferlinum, 23 talsins, og bætir því stöðu sína á heimslistanum.

Dagur Benediktsson í göngunni í Boden.
Dagur Benediktsson í göngunni í Boden. Ljósmynd/SKÍ

Dagur keppti á sænska bikarmótinu í skíðagöngu í Boden þar sem hann hafnaði í 24. sæti í 20 kílómetra göngu og var aðeins 18,2 sekúndum á eftir sigurvegaranum. Hann hækkar talsvert á heimslistanum eftir að hafa fengið 62,62 FIS-punkta sem er hans besti árangur á ferlinum.

mbl.is
