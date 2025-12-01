Eygló Fanndal Sturludóttir Evrópumeistari í ólympískum lyftingum sem er ein af þeim sem fá laun frá launasjóði afreksíþróttafólks ÍSÍ.
ÍSÍ kynnti launasjóðinn í dag en Eygló er ein af 38 afreksíþróttamönnum sem fær laun fyrir að stunda sína íþrótt.
Hversu mikilvægt fyrir þig er að fá laun fyrir alla þessa vinnu sem þú leggur í íþróttina þína?
„Þetta er gríðarlega mikilvægt, eins og Kristín Birna (Ólafsdóttir afreksstjóri) sagði þá er þetta eins og 150 eða 200 prósent vinna og allur sólarhringurinn fer í að hugsa hvernig ég geti hámarkað æfingu daginn eftir og svo koll af kolli.
Í rauninni kemst ekkert annað að en æfingar og hvernig maður ætlar að ná sem mestum árangri og að geta gert það án þess að hafa áhyggjur fjárhagslega og fá þennan stuðning er ótrúlega mikilvægt og alveg frábært.“
Þú komst næstum því á ÓL, hefði það getað hjálpað þér þangað inn ef þú hefðir þennan styrk og afreksmiðstöðina þá?
„Já, ég held að þetta hefði mögulega geta gert það. Ég var samt nýbyrjuð á þeim tíma svo mig vantaði líka reynslu og aðeins meiri tíma en þetta hefði 100 prósent geta hjálpað mér mjög mikið og ég vona að núna verði þetta þessi auka meðbyr sem maður þarf til þess að komast inn árið 2028.“
Eygló er líka í læknisnámi ásamt því að stunda íþróttina sína af miklum krafti.
Er það að fá laun að fara að breyta eitthvað þínum framtíðarplönum?
„Já, algjörlega. Ég var alltaf að hugsa hvernig ég ætti að vinna með skóla en ég ætla ekki að vinna á sumrin núna, bara einbeita mér á að æfa, fyrst ég er með þetta þá get ég leyft mér það, lagt allt í þetta og ekki vera að pæla í vinnunni eða skólanum.
Svo bara stefnan beint á Ólympíuleikana, það er það eina sem ég er að hugsa um núna.“