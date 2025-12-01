Byltingarkennd breyting fyrir íslenskt íþróttafólk

Frá og með deginum í dag munu 38 íslenskir íþróttamenn úr 15 íþróttagreinum fá greidd föst laun frá Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands.
Þetta tilkynnti ÍSÍ á fjölmiðlafundi í höfuðstöðvum sambandsins í Laugardal í dag en alls munu 32 einstaklingar fá greidd laun frá sambandinu og þrjú pör.
Flestir fá greidd laun til tólf mánaða og þá eru aðrir íþróttamenn sem fá greidd laun fram yfir Vetrarólympíuleikana 2026 sem fara fram í Mílanó og Cortina á Ítalíu í febrúar á næsta ári.
„Markmiðið er að gera afreksíþróttafólki kleift að setja íþrótt sína í forgang og einbeita sér að
afreksíþróttastarfi með það að leiðarljósi að ná framúrskarandi árangri og komast í fremstu
röð á alþjóðavettvangi,“ segir meðal annars í tilkynningu ÍSÍ.
Dansíþróttasamband Íslands:
Nicola Barvizi og Sara Rós Jakobsdóttir
Nikita Bazev og Hanna Rún Bazev Óladóttir
Frjálsíþróttasamband Íslands:
Guðrún Karítas Hallgrímsdóttir
Daníel Ingi Egilsson
Sindri Hrafn Guðmundsson
Erna Sóley Gunnarsdóttir
Guðni Valur Guðnason
Hilmar Örn Jónsson
Fimleikasamband Íslands:
Thelma Aðalsteinsdóttir
Hildur Maha Guðmundsdóttir
Valgarð Reinhardsson
Dagur Kári Ólafsson
Golfsamband Íslands:
Haraldur Franklín Magnús
Guðrún Brá Björgvinsdóttir
Judosamband Íslands:
Aðalsteinn Björnsson
Keilusamband Íslands:
Arnar Davíð Jónsson
Kraftlyftingasamband Íslands:
Sóley Margrét Jónsdóttir
Lyftingasamband Íslands:
Eygló Fanndal Sturludóttir
Skautasamband Íslands:
Júlía Sylvía Gunnarsdóttir og Manuel Piazza
Skíðasamband Íslands:
Anna Kamilla Hlynsdóttir
Bjarni Þór Hauksson
Dagur Benediktsson
Gauti Guðmundsson
Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir
Jón Erik Sigurðsson
Kristrún Guðnadóttir
Matthías Kristinsson
Skotíþróttasamband Íslands:
Hákon Þór Svavarsson
Skylmingarsamband Íslands:
ANdri Nikolaysson Mateev
Sundsamband Íslands:
Snorri Dagur Einarsson
Birnir Freyr Hálfdánarson
Snæfríður Sól Jórunnardóttir
Jóhanna Elín Guðmundsdóttir
Taekwondosamband Íslands:
Leo Anthony Speight
Þríþrautarsamband Íslands:
Guðlaug Edda Hannesdóttir