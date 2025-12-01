Íþróttir | mbl | 1.12.2025 | 15:32 | Uppfært 15:47

Byltingarkennd breyting fyrir íslenskt íþróttafólk

Eygló Fanndal Sturludótttir, Evrópumeistari í ólympískum lyftingum, verður á meðal …
Eygló Fanndal Sturludótttir, Evrópumeistari í ólympískum lyftingum, verður á meðal launþega hjá ÍSÍ. mbl.is/Karítas Sveina

Frá og með deginum í dag munu 38 íslenskir íþróttamenn úr 15 íþróttagreinum fá greidd föst laun frá Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands.

Þetta tilkynnti ÍSÍ á fjölmiðlafundi í höfuðstöðvum sambandsins í Laugardal í dag en alls munu 32 einstaklingar fá greidd laun frá sambandinu og þrjú pör.

Flestir fá greidd laun til tólf mánaða og þá eru aðrir íþróttamenn sem fá greidd laun fram yfir Vetrarólympíuleikana 2026 sem fara fram í Mílanó og Cortina á Ítalíu í febrúar á næsta ári.

„Markmiðið er að gera afreksíþróttafólki kleift að setja íþrótt sína í forgang og einbeita sér að
afreksíþróttastarfi með það að leiðarljósi að ná framúrskarandi árangri og komast í fremstu
röð á alþjóðavettvangi,“ segir meðal annars í tilkynningu ÍSÍ. 

Listi yfir afreksíþróttafólk:

Dansíþróttasamband Íslands:
Nicola Barvizi og Sara Rós Jakobsdóttir
Nikita Bazev og Hanna Rún Bazev Óladóttir

Frjálsíþróttasamband Íslands:
Guðrún Karítas Hallgrímsdóttir
Daníel Ingi Egilsson
Sindri Hrafn Guðmundsson
Erna Sóley Gunnarsdóttir
Guðni Valur Guðnason
Hilmar Örn Jónsson

Fimleikasamband Íslands:
Thelma Aðalsteinsdóttir
Hildur Maha Guðmundsdóttir
Valgarð Reinhardsson
Dagur Kári Ólafsson

Golfsamband Íslands:
Haraldur Franklín Magnús
Guðrún Brá Björgvinsdóttir

Judosamband Íslands:
Aðalsteinn Björnsson

Keilusamband Íslands:
Arnar Davíð Jónsson

Kraftlyftingasamband Íslands:
Sóley Margrét Jónsdóttir

Lyftingasamband Íslands:
Eygló Fanndal Sturludóttir

Skautasamband Íslands:
Júlía Sylvía Gunnarsdóttir og Manuel Piazza

Skíðasamband Íslands:
Anna Kamilla Hlynsdóttir
Bjarni Þór Hauksson
Dagur Benediktsson
Gauti Guðmundsson
Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir
Jón Erik Sigurðsson
Kristrún Guðnadóttir
Matthías Kristinsson

Skotíþróttasamband Íslands:
Hákon Þór Svavarsson

Skylmingarsamband Íslands:
ANdri Nikolaysson Mateev

Sundsamband Íslands:
Snorri Dagur Einarsson
Birnir Freyr Hálfdánarson
Snæfríður Sól Jórunnardóttir
Jóhanna Elín Guðmundsdóttir

Taekwondosamband Íslands:
Leo Anthony Speight

Þríþrautarsamband Íslands:
Guðlaug Edda Hannesdóttir 

