Fjórir bræður komust á verðlaunapall í Svíþjóð

Fjórir bræður úr Reykjanesbæ og alls tíu keppendur þaðan unnu til verðlauna á alþjóðlegu júdómóti í Svíþjóð, Södra Judo Open, sem fram fór um helgina.
Hópurinn kom heim með tvenn gullverðlaun, tvenn silfur og sex bronsverðlaun en keppt var í öllum aldursflokkum frá 9 ára til fullorðinsflokka.
Þjálfarinn Dimitra Androutsou sigraði í -70 kg flokki fullorðinna og Ari Einarsson sigraði í -81 kg flokki U18 ára pilta.
Þrír bræður Ara voru síðan á meðal verðlaunahafa í yngri aldursflokkunum.
Arnar Einarsson fékk silfur í -73 kg flokki U15 ára drengja, Haukur Einarsson fékk silfur í U13 ára flokki og Jón Óðinn Einarsson fékk brons í U9 ára flokki.
Til viðbótar fékk Theodór Elmar Jónatansson brons í -100 kg flokki U21 árs karla, Ísold Arnedóttir fékk brons í +63 kg flokki U15 ára stúlkna, Noelis Vareika fékk brons í -50 kg flokki U15 ára drengja, Eileiþía Líf Herudóttir Andradóttir og Krista Líf Sigurðardóttir fengu báðar bronsverðlaun í sínum flokkum hjá U13 ára stúlkum.
Fimmti bróðirinn, Magnús Einarsson, var á meðal keppenda en náði ekki á verðlaunapall. Óhætt er að segja að um mikla júdófjölskyldu sé að ræða því foreldrar drengjanna, Einar Jón Sveinsson og Katrín Ösp Magnúsdóttir urðu bæði Íslandsmeistarar í íþróttinni á árum áður, og einnig afi þeirra, Magnús Hersir Hauksson.