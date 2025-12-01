Mikill léttir að fá þetta símtal

„Þetta gefur manni meiri tíma fyrir íþróttina sína og tækifæri til að forgangsraða betur,“ sagði kylfingurinn Guðrún Brá Björgvinsdóttir sem er ein af þeim sem mun fá laun föst frá ÍSÍ.
Sambandið tilkynnti í dag að 38 afreksíþróttamenn og konur fá laun frá sambandinu.
„Þetta er ótrúlega mikilvægt. Ég viðurkenni að þegar ég fékk þetta símtal þá var mikill léttir og það var líka einmitt að geta slakað á og fengið þetta öryggisnet,“ sagði Guðrún í viðtali við mbl.is í dag.
Hvernig geta launin hjálpað þér?
„Þau hjálpa helling, þá getur maður gefið sér meiri tíma í íþróttina. Ég er að vinna með golfi en maður getur kannski forgangsraðað betur núna.“
Guðrún, sem er Íslandsmeistari, er á fullu að undirbúa sig fyrir úrtökumót í Marokkó sem hefst 11. desember.
„Ég er búin að vera á hvíldartímabili núna en búin að æfa vel fyrir þetta mót og er mjög spennt fyrir þessu verkefni.