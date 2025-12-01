„Þetta er risastór áfangi og algjör tímamót fyrir afreksíþróttafólkið okkar, íþróttahreyfinguna alla og þá sem standa að íþróttafólkinu okkar, til að hlúa betur að því bæði faglega og fjárhagslega,“ sagði Willum Þór Þórsson forseti ÍSÍ en sambandið tilkynnti í dag nýjan launasjóð fyrir afreksíþróttafólk.
Það eru 38 afreksíþróttamenn og konur sem fá laun frá sambandinu næsta árið.
„Þetta mun hjálpa öllu okkar afreksfólki með þeim hætti að við styrkjum betur faglegu umgjörðina, styðjum þá sérsamböndin í þeirri umgjörð sem þau setja upp til að hlúa að sínu besta fólki,“ sagði Willum í viðtali við mbl.is í dag og hélt áfram:
„Þetta gefur afreksíþróttafólkinu sjálfu aukið rými og afl til þess að sinna íþróttinni betur og í leiðinni þá sköpum við og styðjum þau í að vera þær fyrirmyndir sem þær raunverulega eru sem mun þá skila sér í barna- og unglingastarfinu sem við auðvitað verðum alltaf að leggja áherslu á að sinna vel í nafni forvarna og lýðheilsu.“
ÍSÍ opnaði einnig afreksmiðstöð fyrr á þessu ári svo framtíðin er björt fyrir íslenskt íþróttafólk.
„Afreksmiðstöðin mun raunverulega vera stuðningurinn á bak við umgjörðina sem að afreksíþróttafólkið hefur í sinni grein, þar eru þarfirnar mjög ólíkar eftir íþróttagreinum og stærð, umfangi og getu sérsambanda og þeirri umgjörð sem þau ná að skapa.
Við höfum þá núna meira afl með stuðningi stjórnvalda til þess að styðja betur við þessa faglegu umgjörð en ekki síst þennan beina launastuðning við afreksíþróttafólkið sjálft sem gefur því þá aukið tíma, rými og stuðning og viðurkenningu á þeim tíma sem þau raunverulega forgangsraða í þágu íþróttarinnar og í þágu árangurs sem veitir auðvitað þjóðinni gleði.“
Hún og launin eru þá kannski fyrir minni sérsambönd og íþróttafólk í einstaklingsíþróttum?
„Kannski verðum við auðvitað að ráðstafa takmörkuðum peningum þangað sem þörfin er og þarfirnar eru ólíkar. Það eru ólíkar þarfir eftir því hvort við erum að tala um hópíþróttir eða einstaklingsíþróttagreinar og svo hvaða möguleika hver íþrótt hefur og sérsamband til þess að afla fjár til að skapa faglega og fjárhagslega sterka umgjörð.
Svo verðum við auðvitað alltaf að huga að því hver sanngirnin og jafnræðið er í þessu og í það hefur farið mjög mikil vinna og ég held að ég geti sagt að ég sé mjög stoltur í dag yfir þeirri vinnu sem hefur átt sér stað í aðdragandanum að þessum tímamótum.“