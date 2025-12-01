Það var óþægilegt að vera afreksíþróttamaður á Íslandi

„Það helsta sem launasjóðurinn gerir fyrir mig er að veita mér fjárhagslegt öryggi," sagði skíðakonan Hólmfríður Dóra Friðriksdóttir en hún er ein af þeim afreksíþróttamönnum og konum sem fá laun frá ÍSÍ.
Sambandið tilkynnti nýja launasjóðinn í dag og Hólmfríður er ein af þeim 38 sem frá laun frá sambandinu næsta árið.
„Það er þægileg tilfinning að vita að þú ert að fá inn einhverjar ákveðnar tekjur á mánuði og svo auðvitað þetta öryggi að þú ert hluti að einhverju kerfi. Það var alveg smá óþægilegt að vera afreksíþróttamaður á Íslandi, þú varst ekki atvinnulaus en að setja líf og sál í starfið sitt, og ekki í neinu kerfi, þetta er það helsta sem þetta veitir mér
Ég er í dýrri íþrótt og reiði mest á styrktaraðilana mína en þetta er innspýting og er frábært. Það eru tveir mánuðir í Ólympíuleikana og það þýðir kannski ekki að pæla of mikið í þessu núna, ég er bara að einbeita mér að æfingum og keppni og klára lokaundirbúning fyrir Ólympíuleikana.“
Hvernig gengur undirbúningurinn?
„Það gengur bara mjög vel. Ég er að fara út að keppa á fimmtudaginn, að keppa í fyrsta heimsbikarnum á þessu tímabili fyrir mig, og gæti ekki verið meira tilbúin.
Ég er búin að leggja inn ótrúlega mikla vinnu í sumar og var einmitt í Suður-Ameríku í allt sumar að æfa til að vera í sem bestum aðstæðum, og það kostar náttúrulega mikinn pening, en ég er búin að leggja eins mikið á mig og ég get og hef aldrei verið jafn tilbúin í keppnistímabil.“