Íþróttafólk á launum í stað styrkja

Íslenskt afreksíþróttafólk fær nú í fyrsta skipti laun fyrir vinnu sína sem íþróttafólk en 38 manns verða til að byrja með á launaskrá hjá Afreksmiðstöð Íslands.
Kristín Birna Ólafsdóttir, afreksstjóri Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands, kynnti nýjan launasjóð íþróttafólks í höfuðstöðvum ÍSÍ í hádeginu í gær.
Flestir fá laun í 12 mánuði en mögulegir þátttakendur á Vetrarólympíuleikunum 2026 fá laun fram yfir leikana sem standa yfir frá 6. til 22. febrúar.
„Nú hefur lengi verið stutt við íþróttafólkið á ákveðinn hátt í gegnum styrki og svona, þó að það hafi verið takmarkað fé, en með stofnun launasjóðsins geta þau líka farið að borga í lífeyrissjóð og í skattinn, verið skattgreiðendur með réttindi og lýðréttindi á Íslandi, svo þar liggur munurinn á styrkjakerfi og þessum launum sem íþróttafólk er að fara að fá,“ sagði Kristín Birna við Morgunblaðið eftir kynninguna.
