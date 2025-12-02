Íþróttir | mbl | 2.12.2025 | 13:20 | Uppfært 14:22

Sló sextán ára gamalt Íslandsmet

Snæfríður Sól Jórunnardóttir stingur sér í boðsundinu þar sem hún …
Snæfríður Sól Jórunnardóttir stingur sér í boðsundinu þar sem hún setti tvöfalt Íslandsmet. Ljósmynd/Simone Castrovillari

Snæfríður Sól Jórunnardóttir setti Íslandsmet sjálf og tók þátt í öðru með boðsundssveit Íslands á Evrópumótinu í sundi í 25 metra laug sem hófst í Lublin í Póllandi í dag.

Metin tvö féllu í 4x50 metra skriðsundi þar sem Snæfríður synti ásamt Jóhönnu Elínu Guðmundsdóttur, Völu Dís Cicero og Birgittu Ingólfsdóttur.

Snæfríður synti þar sinn 50 metra sprett á 24,68 sekúndum og sló með því 16 ára gamalt Íslandsmet Ragnheiðar Ragnarsdóttur sem var 24,94 sekúndur frá árinu 2009.

Íslenska sveitin synti síðan boðsundið á 1:40,61 mínútu og bætti met sveitar Íslands frá árinu 2019, sem var 1:40,94 mínúta. Jóhanna Elín og Snæfríður Sól voru einnig í þeirri  sveit, sem og þær Ingibjörg Kristín Jónsdóttir og Eygló Ósk Gústafsdóttir.

Ísland hafnaði í tólfta sæti af sextán þjóðum í greininni en átta bestu komust áfram í úrslitin.

Sex íslenskir keppendur tóku þátt í einstaklingsgreinum á mótinu í Lublin í dag en enginn þeirra komst áfram í undanúrslit.

Íslenska boðsundssveitin í Lublin í dag.
Íslenska boðsundssveitin í Lublin í dag. Ljósmynd/Simone Castrovillari

Guðmundur Leo Rafnsson hafnaði í 25. sæti í 200 metra baksundi á 1:56,00 mínútu.

Snorri Dagur Einarsson náði sínum besta árangri þegar hann varð í 32. sæti í 100 metra bringusundi á 58,40 sekúndum og bætti sinn besta tíma um 0,17 sekúndur.

Jóhanna Elín Guðmundsdóttir hafnaði í 34. sæti í 50 metra flugsundi kvenna á 27,13 sekúndum.

Birgitta Ingólfsdóttir hafnaði í 34. sæti í 100 metra bringusundi á 1:07,63 mínútu, 6/100 úr sekúndu frá sínum besta árangri.

Birnir Freyr Hálfdánarson hafnaði í 46. sæti og Símon Elías Statkevicius höfnuðu í 46. og 47. sæti í 50 metra flugsundi karla á 24,00 og 24,11 sekúndum.
mbl.is
