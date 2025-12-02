Sló sextán ára gamalt Íslandsmet

Snæfríður Sól Jórunnardóttir setti Íslandsmet sjálf og tók þátt í öðru með boðsundssveit Íslands á Evrópumótinu í sundi í 25 metra laug sem hófst í Lublin í Póllandi í dag.
Metin tvö féllu í 4x50 metra skriðsundi þar sem Snæfríður synti ásamt Jóhönnu Elínu Guðmundsdóttur, Völu Dís Cicero og Birgittu Ingólfsdóttur.
Snæfríður synti þar sinn 50 metra sprett á 24,68 sekúndum og sló með því 16 ára gamalt Íslandsmet Ragnheiðar Ragnarsdóttur sem var 24,94 sekúndur frá árinu 2009.
Íslenska sveitin synti síðan boðsundið á 1:40,61 mínútu og bætti met sveitar Íslands frá árinu 2019, sem var 1:40,94 mínúta. Jóhanna Elín og Snæfríður Sól voru einnig í þeirri sveit, sem og þær Ingibjörg Kristín Jónsdóttir og Eygló Ósk Gústafsdóttir.
Ísland hafnaði í tólfta sæti af sextán þjóðum í greininni en átta bestu komust áfram í úrslitin.
Sex íslenskir keppendur tóku þátt í einstaklingsgreinum á mótinu í Lublin í dag en enginn þeirra komst áfram í undanúrslit.
Guðmundur Leo Rafnsson hafnaði í 25. sæti í 200 metra baksundi á 1:56,00 mínútu.
Snorri Dagur Einarsson náði sínum besta árangri þegar hann varð í 32. sæti í 100 metra bringusundi á 58,40 sekúndum og bætti sinn besta tíma um 0,17 sekúndur.
Jóhanna Elín Guðmundsdóttir hafnaði í 34. sæti í 50 metra flugsundi kvenna á 27,13 sekúndum.
Birgitta Ingólfsdóttir hafnaði í 34. sæti í 100 metra bringusundi á 1:07,63 mínútu, 6/100 úr sekúndu frá sínum besta árangri.