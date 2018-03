Magnað högg hjá Thomas (myndskeið)

Bandaríkjamaðurinn Justin Thomas fékk glæsilegan örn á ótrúlegum tímapunkti á WGC-mótinu í golfi í Mexíkó í gærkvöldi.

Thomas var á 14 höggum undir pari þegar hann kom á 18. brautina í gær og þar af leiðandi þá 72. í mótinu. Setti hann niður liðlega 100 metra högg og fékk örn á par 4 holu.

Var hann fyrir vikið með forystu í mótinu og besta skor þeirra sem skilað höfðu sér í klúbbhúsið. Phil Mickelson tókst að jafna við hann og Mickelson sigraði í bráðabana.

Special. @JustinThomas34 is in the clubhouse in style! pic.twitter.com/SVYhRDyEz4