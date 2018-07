Rokkstjarnan golfsins, John Daly, verður ekki með á Opna breska meistaramótinu í golfi á Carnoustie-vellinum í Skotlandi. Hann dró skráningu sína til baka.

Daly sigraði á mótinu árið 1995 og sigurvegarar á mótinu eru með keppnisrétt til sextugs. Daly skráði sig til leiks en hefur dregið það til baka vegna hnémeiðsla sem plagað hafa hann undanfarnar vikur. Ákvað Daly í framhaldinu að gangast undir aðgerð.

John Daly er 52 ára gamall og hefur undanfarið leikið á mótaröð 50 ára og eldri í Bandaríkjunum sem nýtur töluverðra vinsælda. Daly skaust fram á sjónarsviðið árið 1991 þegar hann sigraði á PGA-meistaramótinu og hefur notið mikilla vinsælda allar götur síðan þótt á ýmsu hafi gengið hjá þessum breyska kylfingi.

Just got home from outpatient @Arthrex BMA injection on my right knee. Can’t THANK @DrSamuelMoore & his Amazing Staff @ArkSurgical for getting me in so quick! Hope to be back soon playing the game I love! Thanks to ALL my fans who reached out! God Bless! https://t.co/8Sk3Pmj89y pic.twitter.com/xgo4BMhBBq