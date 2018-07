Horfir á björtu hliðarnar

Ólafía Þórunn Kristinsdóttir, kylfingur úr GR, ætlar ekki að láta mótlætið á LPGA-mótaröðinni á þessu keppnistímabili brjóta sig niður og segist ætla að horfa á björtu hliðarnar ef marka má nýja færslu frá henni á Facebook.

Ólafía skrifar á FB-síðu sem er haldið úti fyrir hana sem íþróttakonu og andlegi þátturinn er henni ofarlega í huga um þessar mundir. Segir hún það meðal annars vera undir sér sjálfri komið hvort hugarfarið sé rétt eða ekki. Velgengni sé í hennar höndum en ekki annarra.

„Ég var að klára að lesa bók sem hefur hjálpað mér svoooo mikið. Stundum er maður svo nálægt því að ná markmiðunum sínum en rétt missir af þeim, og á sama tíma bara hársbreidd frá þvílíku "breakthrough". Eftir að klára lesturinn get ég horft til baka og verið sátt. Séð að núna hef ég þetta allt í höndum mér. Ég ræð hvernig hugarfar ég ætla að hafa, ég get hlaðið batteríin og undirbúið mig vel fyrir það sem er framundan, ég get valið að sjá jákvæðu hliðina á öllu sem ég hef gengið í gegnum, ég get farið í næstu verkefni sterkari og í meira jafnvægi sem aldrei fyrr,“ skrifar Ólafía meðal annars í færslunni.

Eftir að hafa staðið sig vonum framar í fyrra sem nýliði á þessari sterkustu mótaröð heims þá hefur Ólafía ekki leikið eins vel á þessu ári og hefur raunar einungis komist í gegnum niðurskurðinn á fimm mótum af átján. En hún hefur enn tíma til að laga sína stöðu fyrir veturinn og tryggja sér áframhaldandi keppnisrétt á LPGA-mótaröðinni á næsta ári.