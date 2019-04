Guðrún Brá byrjar tímabilið í Frakklandi

Íslandsmeistarinn Guðrún Brá Björgvinsdóttir, atvinnukylfingur úr Keili, hefur leik á á Terre Blanche mótinu í golfi í Frakklandi á morgun en mótið er hluti af LET Access mótaröðinni, sem er í næst efsta styrkleikaflokki atvinnumótaraða í Evrópu.

LET Access mótaröðin heldur upp á 10 ára afmæli sitt á þessu ári. Keppnisdagskrá mótaraðarinnar hefur aldrei verið stærri. Alls eru 20 mót á dagskrá, sem fram fara í 9 mismunandi löndum. Til samanburðar voru 13 mót á LET Access mótaröðinni í fyrra.

Heildarverðlaunafé á mótaröðinni hefur aldrei verið hærra á 10 ára ferli hennar. Samtals er keppt um 140 milljónir kr. en í fyrra var þessi upphæð um 81 milljón kr.

Nýbreytni verður gerð á þessu ári að úrslitakeppni fer fram í lok tímabilsins þar sem að 55 stigahæstu keppendurnir komast inn á „Road to La Largue“ lokamótið sem fram fer í Frakklandi 4.-6. október.

Fimm stighæstu keppendurnir á LET Access mótaröðinni komast beint inn á LET Evrópumótaröðina í lok tímabilsins. Keppendur í sætum 6.-20. komast beint inn á lokaúrtökumótið fyrir LET Evrópumótaröðina.