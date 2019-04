Bandaríkjmaðurinn Bryson DeChambeau fór holu í höggi á 16. holunni á Mastersmótinu í golfi í dag.

Þetta er í fyrsta skipti á atvinnumannaferlinum sem DeChambeau nær því að fara holu í höggi en sjá með tilþrif hans í meðfylgjandi myndskeiði.

Bryson DeChambeau had never made a hole-in-one in his entire life....



until now. pic.twitter.com/oDllOs1gpq