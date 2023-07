Daly vann Dustin Johnson

Bandaríkjamaðurinn þekkti Dustin Johnson lék skelfilega illa á öðrum hringnum á The Open, Opna breska meistaramótinu, í Liverpool í dag og leikur ekki um helgina.

Johnson sem tvívegis hefur sigrað á risamótum á ferlinum lék á 81 höggi á Royal Liverpool eða á tíu höggum yfir pari vallarins. Lék hann á 73 í gær og er samtals á 13 yfir pari og á meðal neðstu manna.

AFP

Rokkstjarna golfsins John Daly sem er orðinn 57 ára gamall lék á 76 og 76. Er hann því samtals á 12 yfir pari og vann því Dustin Johnson á The Open að þessu sinni. Daly er með keppnisrétt þar sem hann sigraði á mótinu á Old Course í St. Andrews árið 1995.

Justin Thomas sem tvívegis hefur sigrað á risamótum eins og Dustin Johnson lék á ellefu yfir pari í gær en var á parinu í dag.

Eins og staðan er núna er því spáð að leika þurfi á þremur yfir pari eða betur til að komast áfram. Aðstæður eru nokkuð erfiðar í dag og býsna hvasst. Útlit er fyrir að fleiri frægir kylfingar komist ekki í gegnum niðurskurð keppenda eftir 36 holur og má þar nefna Collin Morikawa sem lék fyrstu tvo hringina á samtals fjórum yfir pari.

Margir eru enn úti á velli á öðrum keppnisdegi en Brian Harman er með fimm högga forskot eftir glæsilega frammistöðu í morgun þegar hann lék á 65. Er hann samtals tíu undir pari.