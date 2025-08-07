Axel í essinu sínu á heimavelli

Axel Bóasson úr Golfklúbbnum Keili og Dagbjartur Sigurbrandsson úr GR eru jafnir í efstu tveimur sætunum þegar um helmingur kylfinga hafa lokið fyrsta hring á Íslandsmótinu í golfi á Hvaleyrarvelli Keilis.
Axel líður vel á heimavelli sínum enda þekkir hann þar hvern krók og kima. Hann hefur þrisvar orðið Íslandsmeistari, þar á meðal einu sinni á Hvaleyrarvelli þegar Íslandsmótið fór þar síðast fram árið 2017.
Lék Axel fyrsta hringinn á fimm höggum undir pari líkt og Dagbjartur. Léku þeir hringinn báðir á 67 höggum.
Sigurður Arnar Garðarsson úr GKG og Tómas Eiríksson Hjaltested úr GR eru skammt undan á fjórum höggum undir pari.