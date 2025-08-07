Íþróttir | Golf | mbl | 7.8.2025 | 16:19

Axel í essinu sínu á heimavelli

Axel Bóas­son.
Axel Bóas­son. mbl.is/Ólafur Árdal

Axel Bóasson úr Golfklúbbnum Keili og Dagbjartur Sigurbrandsson úr GR eru jafnir í efstu tveimur sætunum þegar um helmingur kylfinga hafa lokið fyrsta hring á Íslandsmótinu í golfi á Hvaleyrarvelli Keilis.

Axel líður vel á heimavelli sínum enda þekkir hann þar hvern krók og kima. Hann hefur þrisvar orðið Íslandsmeistari, þar á meðal einu sinni á Hvaleyrarvelli þegar Íslandsmótið fór þar síðast fram árið 2017.

Lék Axel fyrsta hringinn á fimm höggum undir pari líkt og Dagbjartur. Léku þeir hringinn báðir á 67 höggum.

Sigurður Arnar Garðarsson úr GKG og Tómas Eiríksson Hjaltested úr GR eru skammt undan á fjórum höggum undir pari.

mbl.is
Fleira áhugavert
Kostnaður við breytingu gæti numið 1,5 milljörðum „Það verður aldrei þannig að allir verði ánægðir“ „Gögn og upplýsingar eru ekki traustar“ Vonar að ekki þurfi að höfða mál vegna ESB-tolla
Fleira áhugavert
Vill að sveitarfélagið axli ábyrgð Naflastrengurinn aldrei slitnað Kristrún tjáir sig ekki um tollana sem vofa yfir Skýrari rammi fyrir þá sem eru sérlega hættulegir