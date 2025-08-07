Íþróttir | Golf | mbl | 7.8.2025 | 21:22

Dagbjartur og Axel efstir að loknum fyrsta hring

Dagbjartur Sigurbrandsson.
Dagbjartur Sigurbrandsson. mbl.is/Ólafur Árdal

Dagbjartur Sigurbrandsson úr GR og Axel Bóasson úr Golfklúbbnum Keili eru jafnir í efstu tveimur sætunum að loknum fyrsta hring á Íslandsmótinu í golfi á Hvaleyrarvelli Keilis í dag.

Dagbjartur og Axel léku báðir á fimm höggum undir pari og næstir á eftir þeim eru Sigurður Arnar Garðarsson úr GKG og Tómas Eiríksson Hjaltested úr GR á fjórum höggum undir pari.

Daníel Ísak Steinarsson úr Keili, Sigurður Bjarki Blumenstein og Veigar Heiðarsson eru þá allir á þremur höggum undir pari og baráttan því hörð á toppnum.

Leiknir verða fjórir hringir, sá síðasti á sunnudag þegar Íslandsmeistari verður krýndur.

mbl.is
