Dagbjartur og Axel efstir að loknum fyrsta hring

Dagbjartur Sigurbrandsson úr GR og Axel Bóasson úr Golfklúbbnum Keili eru jafnir í efstu tveimur sætunum að loknum fyrsta hring á Íslandsmótinu í golfi á Hvaleyrarvelli Keilis í dag.
Dagbjartur og Axel léku báðir á fimm höggum undir pari og næstir á eftir þeim eru Sigurður Arnar Garðarsson úr GKG og Tómas Eiríksson Hjaltested úr GR á fjórum höggum undir pari.
Daníel Ísak Steinarsson úr Keili, Sigurður Bjarki Blumenstein og Veigar Heiðarsson eru þá allir á þremur höggum undir pari og baráttan því hörð á toppnum.
Leiknir verða fjórir hringir, sá síðasti á sunnudag þegar Íslandsmeistari verður krýndur.