Hulda og Karen efstar eftir fyrsta dag

Hulda Clara Gestsdóttir og Aron Snær Júlíusson urðu Íslandsmeistarar á …
Hulda Clara Gestsdóttir og Aron Snær Júlíusson urðu Íslandsmeistarar á síðasta ári. Ljósmynd/Seth@golf.is

Hulda Clara Gestsdóttir og Karen Lind Stefánsdóttir úr GKG eru jafnar í efstu tveimur sætum Íslandsmótsins í golfi að loknum fyrsta hring á Hvaleyrarvelli Golfklúbbsins Keilis í dag.

Hulda Clara og Karen Lind léku báðar á tveimur höggum undir pari og Heiðrún Anna Hlynsdóttir úr Golfklúbbi Selfoss og Elsa Maren Steinarsdóttir koma í humátt á eftir á einu höggi undir pari.

Guðrún Brá Björgvinsdóttir úr Keili og Heiða Rakel Rafnsdóttir úr GM koma næstar í sætum fimm til sex eftir að hafa leikið fyrsta hringinn á pari vallarins, sem er 72 högg.

