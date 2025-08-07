Hulda og Karen efstar eftir fyrsta dag

Hulda Clara Gestsdóttir og Karen Lind Stefánsdóttir úr GKG eru jafnar í efstu tveimur sætum Íslandsmótsins í golfi að loknum fyrsta hring á Hvaleyrarvelli Golfklúbbsins Keilis í dag.
Hulda Clara og Karen Lind léku báðar á tveimur höggum undir pari og Heiðrún Anna Hlynsdóttir úr Golfklúbbi Selfoss og Elsa Maren Steinarsdóttir koma í humátt á eftir á einu höggi undir pari.
Guðrún Brá Björgvinsdóttir úr Keili og Heiða Rakel Rafnsdóttir úr GM koma næstar í sætum fimm til sex eftir að hafa leikið fyrsta hringinn á pari vallarins, sem er 72 högg.