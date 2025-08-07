Íþróttir | Golf | mbl | 7.8.2025 | 16:10

Hulda og Karen fara vel af stað

Hulda Cl­ara Gests­dótt­ir er sigurstrangleg.
Hulda Cl­ara Gests­dótt­ir er sigurstrangleg. mbl.is/Ólafur Árdal

Hulda Clara Gestsdóttir og Karen Lind Stefánsdóttir, báðar úr GKG, eru jafnar í efstu tveimur sætunum þegar um helmingur kylfinga hefur lokið fyrsta hring á Íslandsmótinu í golfi á Hvaleyrarvelli Golfklúbbsins Keilis.

Hulda Clara og Karen Lind léku fyrsta hringinn í dag á 70 höggum, tveimur höggum undir pari vallarins. Sú fyrrnefnda er ríkjandi Íslandsmeistari.

Í næstu sætum á eftir eru þær Heiðrún Anna Hlynsdóttir, Elsa Maren Steinarsdóttir og Heiða Rakel Rafnsdóttir á einu höggi undir pari. Guðrún Brá Björgvinsdóttir lék þá fyrsta hringinn á pari.

Leiknir eru fjórir hringir og kemur í ljós á sunnudag hver stendur uppi sem Íslandsmeistari í ár.

mbl.is
Fleira áhugavert
Blés og fékk grænt ljós en var síðan handtekin Hryllingur í Reynisfjöru: „Gátum ekki hjálpað henni“ Verkalýðsforingjar deila um tillögur Þorbjargar „Meira um geymsluúrræði en endurhæfingu að ræða“
Fleira áhugavert
Kristrún tjáir sig ekki um tollana sem vofa yfir „Þetta er ríkisleyndarmál“ „Gríðarlegur heiður“ að leikstýra Alien: Earth Kostnaður við breytingu gæti numið 1,5 milljörðum