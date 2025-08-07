Hulda og Karen fara vel af stað

Hulda Clara Gestsdóttir og Karen Lind Stefánsdóttir, báðar úr GKG, eru jafnar í efstu tveimur sætunum þegar um helmingur kylfinga hefur lokið fyrsta hring á Íslandsmótinu í golfi á Hvaleyrarvelli Golfklúbbsins Keilis.
Hulda Clara og Karen Lind léku fyrsta hringinn í dag á 70 höggum, tveimur höggum undir pari vallarins. Sú fyrrnefnda er ríkjandi Íslandsmeistari.
Í næstu sætum á eftir eru þær Heiðrún Anna Hlynsdóttir, Elsa Maren Steinarsdóttir og Heiða Rakel Rafnsdóttir á einu höggi undir pari. Guðrún Brá Björgvinsdóttir lék þá fyrsta hringinn á pari.
Leiknir eru fjórir hringir og kemur í ljós á sunnudag hver stendur uppi sem Íslandsmeistari í ár.