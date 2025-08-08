Axel efstur á heimavelli

Axel Bóasson, kylfingur úr Golfklúbbnum Keili, er með naumt forskot að loknum öðrum hring Íslandsmótsins í golfi sem var leikinn í dag á heimavelli Axels, Hvaleyrarvelli Keilis.
Axel lék annan hringinn á tveimur höggum undir pari og er nú efstur á sjö höggum undir pari samanlagt.
Dagbjartur Sigurbrandsson úr GR veitir honum harða keppni og lék hringinn í dag einu höggu undir pari. Hringina tvo hefur hann leikið á sex höggum og munar því einungis einu höggi á Dagbjarti og Axel.
Sigurður Arnar Garðarsson úr GKG kemur næstur á fjórum höggum undir pari eftir fyrstu tvo hringina eftir að hafa leikið á pari í dag.