Hlynur vann mót í Svíþjóð

Hlyn­ur Bergs­son.
Hlyn­ur Bergs­son. mbl.is/Óttar

Hlynur Bergsson, atvinnukylfingur úr GKG, gerði sér lítið fyrir og stóð uppi sem sigurvegari á Forsbacka Open mótinu í Svíþjóð í dag. Mótið er hluti af Nordic-mótaröðinni, sem er sú þriðja sterkasta í Evrópu.

Jafnframt er um fyrsta sigur Hlyns á mótaröðinni að ræða en Forsbacka mótið var það 17. sem hann tekur þátt í á yfirstandandi tímabili.

Fyrir sigurinn á mótinu í dag hafði Hlynur náð bestum árangri með því að hafna í níunda sæti á móti.

Hann lék hringina þrjá á tólf höggum undir pari á Forsbacka Golfklubb vellinum í Svíþjóð og var þannig einu höggi á undan Svíanum Adam Wallin sem hafnaði í öðru sæti.

Með sigrinum flýgur Hlynur upp stigalista mótaraðarinnar. Fyrir mótið sat hann í 52. sæti listans, en með sigrinum tekur hann stökk upp í 25. sætið.

Efstu fimm kylfingar listans í lok tímabils fá þátttökurétt á HotelPlanner mótaröðinni á næsta tímabili. Þar leika Haraldur Franklín Magnús, Guðmundur Ágúst Kristjánsson og Nick Carlson.

