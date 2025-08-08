Hlynur vann mót í Svíþjóð

Hlynur Bergsson, atvinnukylfingur úr GKG, gerði sér lítið fyrir og stóð uppi sem sigurvegari á Forsbacka Open mótinu í Svíþjóð í dag. Mótið er hluti af Nordic-mótaröðinni, sem er sú þriðja sterkasta í Evrópu.
Jafnframt er um fyrsta sigur Hlyns á mótaröðinni að ræða en Forsbacka mótið var það 17. sem hann tekur þátt í á yfirstandandi tímabili.
Fyrir sigurinn á mótinu í dag hafði Hlynur náð bestum árangri með því að hafna í níunda sæti á móti.
Hann lék hringina þrjá á tólf höggum undir pari á Forsbacka Golfklubb vellinum í Svíþjóð og var þannig einu höggi á undan Svíanum Adam Wallin sem hafnaði í öðru sæti.
Með sigrinum flýgur Hlynur upp stigalista mótaraðarinnar. Fyrir mótið sat hann í 52. sæti listans, en með sigrinum tekur hann stökk upp í 25. sætið.
Efstu fimm kylfingar listans í lok tímabils fá þátttökurétt á HotelPlanner mótaröðinni á næsta tímabili. Þar leika Haraldur Franklín Magnús, Guðmundur Ágúst Kristjánsson og Nick Carlson.