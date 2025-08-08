Íþróttir | Golf | mbl | 8.8.2025 | 15:10

Hulda fer vel af stað á degi tvö

Hulda Clara Gestsdóttir.
Hulda Clara Gestsdóttir. Ljósmynd/seth@golf.is

Annar dagurinn á Íslandsmótinu í golfi er kominn á fullt og er það kylfingurinn Hulda Clara Gestsdóttir úr GKG sem leiðir í kvennaflokki þegar þessi grein er skrifuð. Leikið er á Hvaleyrarvelli Golfklúbbsins Keilis.

Hulda Clara er samanlagt þremur höggum undir pari og er með eins höggs forskot á Guðrúnu Brá Björgvinsdóttur úr Keili. 

Guðrún hefur leikið virkilega vel í dag og er á tveimur höggum undir pari eftir sjö holur.

Hulda Clara var jöfn ásamt Karen Lind Stefánsdóttur eftir fyrsta daginn, báðar á tveimur höggum undir pari.

Karen Lind úr GKG hefur hins vegar ekki farið vel af stað í dag en hún er á fjórum höggum yfir pari eftir níu holur.

Leiknir eru fjórir hringir á mótinu og mun koma í ljós hver verður Íslandsmeistari.

