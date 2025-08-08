Hulda fer vel af stað á degi tvö

Annar dagurinn á Íslandsmótinu í golfi er kominn á fullt og er það kylfingurinn Hulda Clara Gestsdóttir úr GKG sem leiðir í kvennaflokki þegar þessi grein er skrifuð. Leikið er á Hvaleyrarvelli Golfklúbbsins Keilis.
Hulda Clara er samanlagt þremur höggum undir pari og er með eins höggs forskot á Guðrúnu Brá Björgvinsdóttur úr Keili.
Guðrún hefur leikið virkilega vel í dag og er á tveimur höggum undir pari eftir sjö holur.
Hulda Clara var jöfn ásamt Karen Lind Stefánsdóttur eftir fyrsta daginn, báðar á tveimur höggum undir pari.
Karen Lind úr GKG hefur hins vegar ekki farið vel af stað í dag en hún er á fjórum höggum yfir pari eftir níu holur.
Leiknir eru fjórir hringir á mótinu og mun koma í ljós hver verður Íslandsmeistari.