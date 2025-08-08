Íþróttir | Golf | mbl | 8.8.2025 | 22:18

Hulda með öruggt forskot eftir annan hring

Hulda Clara Gestsdóttir.
Hulda Clara Gestsdóttir. Ljósmynd/seth@golf.is

Hulda Clara Gestsdóttir, kylfingur úr GKG og ríkjandi Íslandsmeistari, er með gott forskot eftir annan hring Íslandsmótsins í golfi sem var leikin á Hvaleyrarvelli Golfklúbssins Keilis í dag.

Hulda Clara lék annan hring á tveimur höggum undir pari, alveg eins og hún gerði í gær á fyrsta hring og er því á fjórum höggum undir pari þegar mótið er hálfnað.

Er Hulda Clara fimm höggum á undan næsta kylfingi, sem er Guðrún Brá Björgvinsdóttir úr Keili. Hún er á einu höggi yfir pari eftir fyrstu tvo hringina.

Guðrún Brá er svo fjórum höggum á undan Ragnhildi Kristinsdóttur úr GR sem er á fimm höggum yfir pari.

