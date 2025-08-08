Íþróttir | Golf | mbl | 8.8.2025 | 15:28

Mikil spenna á Íslandsmótinu

Axel Bóasson.
Axel Bóasson. Ljósmynd/seth@golf.is

Kylfingarnir Daníel Ísak Steinarsson og Axel Bóasson úr Golfklúbbnum Keili og Dagbjartur Sigurbrandsson úr GR eru allir jafnir í efsta sæti þegar annar dagur er hálfnaður á Íslandsmótinu í golfi á Hvaleyrarvelli Keilis.

Allir eru á sex höggum undir pari en bæði Axel og Dagbjartur voru í forystunni eftir fyrsta daginn sem þeir léku á fimm höggum undir pari.

Daníel hefur leikið afar vel í dag en hann er á þremur höggum undir pari eftir aðeins tvær holur.

Ríkjandi Íslandsmeistarinn Aron Snær Júlíusson úr GKG hefur einnig farið vel af stað í dag en hann er í fjórða sæti, fjórum höggum undir pari.

Það eru leiknir fjórir hringir á mótinu, sá síðasti fer fram á sunnudag þegar nýr Íslandsmeistari verður krýndur.

mbl.is
Fleira áhugavert
Bætt í hafrannsóknir við Ísland Segist hafa haldið á lofti hagsmunum Íslands „Gríðarlegur heiður“ að leikstýra Alien: Earth Naflastrengurinn aldrei slitnað
Fleira áhugavert
Eigandi Ölvers: „Hressir Danir í fullkomnu rugli“ Kristrún tjáir sig ekki um tollana sem vofa yfir „Gríðarlegur heiður“ að leikstýra Alien: Earth Erlendur ferðamaður lést í Vestari-Jökulsá