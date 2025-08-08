Mikil spenna á Íslandsmótinu

Kylfingarnir Daníel Ísak Steinarsson og Axel Bóasson úr Golfklúbbnum Keili og Dagbjartur Sigurbrandsson úr GR eru allir jafnir í efsta sæti þegar annar dagur er hálfnaður á Íslandsmótinu í golfi á Hvaleyrarvelli Keilis.
Allir eru á sex höggum undir pari en bæði Axel og Dagbjartur voru í forystunni eftir fyrsta daginn sem þeir léku á fimm höggum undir pari.
Daníel hefur leikið afar vel í dag en hann er á þremur höggum undir pari eftir aðeins tvær holur.
Ríkjandi Íslandsmeistarinn Aron Snær Júlíusson úr GKG hefur einnig farið vel af stað í dag en hann er í fjórða sæti, fjórum höggum undir pari.
Það eru leiknir fjórir hringir á mótinu, sá síðasti fer fram á sunnudag þegar nýr Íslandsmeistari verður krýndur.