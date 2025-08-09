Axel leiðir fyrir lokadaginn

Axel Bóasson er með tveggja högga forystu á Íslandsmótinu í golfi fyrir lokahringinn á morgun en mótið fer fram á heimavelli Axels, Hvaleyrarvelli Golfklúbbsins Keilis.
Alex lék hringinn á pari í dag og er samtals á sjö höggum undir pari. Dagbjartur Sigurbrandsson er í öðru sæti og lék á einu höggi yfir pari, 73 höggum.
Axel og Dagbjartur voru einnig í fyrsta og öðru sæti eftir hringinn í gær en þá munaði aðeins einu höggi á þeim.
Aron Snær Júlíusson og Daníel Ísak Steinarsson eru jafnir í þriðja sæti á þremur undir pari. Aron fór hringinn í dag á þremur höggum undir pari og Daníel á tveimur höggum undir pari.