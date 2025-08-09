Gamla ljósmyndin: Íslandsmeistari fyrir 40 árum

Íþróttadeild Morgunblaðsins og mbl.is heldur áfram að gramsa í myndasafni Morgunblaðsins og birta á mbl.is á laugardögum.
Ragnhildi Sigurðardóttir þarf ekki að kynna fyrir fólki sem komið hefur nálægt golfíþróttinni hérlendis enda hefur hún verið afrekskylfingur, PGA-kennari, fararstjóri og fleira.
Meðfylgjandi mynd af henni er fjörtíu ára gömul og tekin á 18. flötinni á Jaðarsvelli á Akureyri þegar Íslandsmótið í golfi fór þar fram árið 1985. Reyndar var mótið þá kallað Landsmótið í golfi en það er aukaatriði.
Gunnar Berg fjallaði um mótið fyrir Morgunblaðið og á væntanlega þessa mynd af Ragnhildi þar sem hún horfir á eftir pútti með golfskálann og áhorfendur í baksýn.
Ragnhildur stóð uppi sem sigurvegari árið 1985 og hefur fjórum sinnum orðið Íslandsmeistari (í höggleik). Þrettán ár liðu þar til hún sigraði næst eða árið 1998. Hún bætti við tveimur sigrum 2003 og 2005.
Ragnhildur hefur tuttugu og tvisvar orðið klúbbmeistari í fjölmennasta golfklúbbi landsins, Golfklúbbi Reykjavíkur, sem er með ólíkindum. Sigrar hennar á meistaramóti GR eru á árabilinu 1987 - 2018. Hún varð klúbbmeistari átta sinnum röð frá 1994 - 2001.
Ragnhildur hefur tvívegis sigrað á góðgerðarmótinu skemmtilega Einvíginu á Nesinu en þar er keppt í opnum flokki og vann hún því karlana einnig. Sigraði hún 2003 og 2018.
Ragnhildur var kjörin Íþróttamaður Reykjavíkur árið 2005.
Ragnhildur er meðal keppenda á Íslandsmótinu í golfi sem fer nú fram á Hvaleyrarvelli í Hafnarfirði og komst hún í gegnum niðurskurð keppenda eins og hún sagði markmiðið vera fyrir mótið.
Íslandsmótinu lýkur á morgun og verður að sjálfsögðu sagt frá gangi mála hér á mbl.is. Axel Bóasson og Hulda Clara Gestsdóttir eru með forystu fyrir lokahringinn.