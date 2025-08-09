Heiðar fór holu í höggi (myndskeið)

Heiðar Snær Bjarnason úr Golfklúbbi Selfoss fór holu í höggi í dag á Íslandsmótinu í golfi sem stendur nú yfir á Hvaleyrarvelli Keilis í Hafnarfirði.
Heiðar Snær, sem er 21 árs gamall, var á þriðja hring mótsins þegar honum tókst að fara holu í höggi á 17. holu.
Þarna, svona er þetta gert! Heiðar Snær Bjarnason með holu í höggi á 17. holu á Íslandsmótinu í golfi⛳ pic.twitter.com/ulonMYL62i— RÚV Íþróttir (@ruvithrottir) August 9, 2025
Hann notaði sexjárn en holan er par þrjú og 187 metrar. Heiðar fór úr +10 niður í +8 með högginu og kláraði hringinn á níu höggum yfir pari.