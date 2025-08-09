Íþróttir | Golf | mbl | 9.8.2025 | 17:40

Heiðar fór holu í höggi (myndskeið)

Heiðar Snæ Bjarnason fór holu í höggi í dag.
Heiðar Snæ Bjarnason fór holu í höggi í dag. Skjáskot/RÚV

Heiðar Snær Bjarnason úr Golfklúbbi Selfoss fór holu í höggi í dag á Íslandsmótinu í golfi sem stendur nú yfir á Hval­eyr­ar­velli Keil­is í Hafnarfirði.

Heiðar Snær, sem er 21 árs gamall, var á þriðja hring mótsins þegar honum tókst að fara holu í höggi á 17. holu.

Hann notaði sexjárn en holan er par þrjú og 187 metrar. Heiðar fór úr +10 niður í +8 með högginu og kláraði hringinn á níu höggum yfir pari.

mbl.is
Fleira áhugavert
Landvarsla í Reynisfjöru ekki á borðinu Óvenjulegt hvarf skaflsins í Esjunni Eldur í sögufrægri kirkju Fannst erfitt og óþægilegt að gefa sig fram
Fleira áhugavert
Óvenjulegt hvarf skaflsins í Esjunni Eigandi Ölvers: „Hressir Danir í fullkomnu rugli“ Vaxtastefnan komin í „algjöra sjálfheldu“ Fannst erfitt og óþægilegt að gefa sig fram