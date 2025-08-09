Íþróttir | Golf | mbl | 9.8.2025 | 18:49

Hulda með gott forskot

Hulda Cl­ara Gests­dótt­ir.
Hulda Cl­ara Gests­dótt­ir. mbl.is/Ólafur Árdal

Hulda Cl­ara Gests­dótt­ir, kylf­ing­ur úr GKG og ríkj­andi Íslands­meist­ari, er með fimm högga forskot fyrir lokadaginn á Íslandsmótinu í golfi á Hval­eyr­ar­velli Golf­klúbss­ins Keil­is í dag.

Hulda er á pari eftir fyrstu þrjá hringina en var í smá vandræðum undir lokinn og lék á skolla síðustu þrjár holurnar í dag.

Guðrún Brá Björgvinsdóttir úr Keili er önnur en hún og Hulda fóru báðar hringinn á 76 höggum.

Perla Sól Sigurbrandsdóttir átti góðan hringinn í dag og lék á 72 höggum sem var besta frammistaða kylfinga í kvennaflokki í dag. 

Heiðrún Anna Hlynsdóttir úr GS, sem hefur unnið öll mót sem hún hefur tekið þátt í á Íslandi í sumar, er í fjórða sæti á átta höggum yfir pari.

mbl.is
Fleira áhugavert
Eldur í sögufrægri kirkju Gat alltaf stólað á mömmu Vaxtastefnan komin í „algjöra sjálfheldu“ Hópslagsmál stuðningsmanna
Fleira áhugavert
Kristrún segir ákvörðun ESB ekki vera léttvæga Trump fái friðarverðlaun fyrir sögulegt samkomulag Eigandi Ölvers: „Hressir Danir í fullkomnu rugli“ Færði ásakanir hvergi til bókar