Hulda með gott forskot

Hulda Clara Gestsdóttir, kylfingur úr GKG og ríkjandi Íslandsmeistari, er með fimm högga forskot fyrir lokadaginn á Íslandsmótinu í golfi á Hvaleyrarvelli Golfklúbssins Keilis í dag.
Hulda er á pari eftir fyrstu þrjá hringina en var í smá vandræðum undir lokinn og lék á skolla síðustu þrjár holurnar í dag.
Guðrún Brá Björgvinsdóttir úr Keili er önnur en hún og Hulda fóru báðar hringinn á 76 höggum.
Perla Sól Sigurbrandsdóttir átti góðan hringinn í dag og lék á 72 höggum sem var besta frammistaða kylfinga í kvennaflokki í dag.
Heiðrún Anna Hlynsdóttir úr GS, sem hefur unnið öll mót sem hún hefur tekið þátt í á Íslandi í sumar, er í fjórða sæti á átta höggum yfir pari.