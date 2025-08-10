Íþróttir | Golf | mbl | 10.8.2025 | 17:41

Dagbjartur Íslandsmeistari í fyrsta sinn

Dagbjartur Sigurbrandsson er Íslandsmeistari í golfi.
Dagbjartur Sigurbrandsson er Íslandsmeistari í golfi. mbl.is/Ólafur Árdal

Dagbjartur Sigurbrandsson, kylfingur úr GR, hrósaði sigri á Íslandsmótinu í golfi í fyrsta sinn í dag. Mótið fór fram á Hvaleyrarvelli Golfklúbss Keilis í Hafnarfirði.

Dagbjartur lék hringina fjóra á fimm höggum undir pari og skákaði þar með Axel Bóassyni úr Keili, sem lék á fjórum höggum undir pari.

Axel var með forskot eftir fyrstu þrjá hringina en lék á þremur höggum undir pari á fjórða hring í dag á meðan Dagbjartur lék á pari í lokahringnum.

Er þetta í fyrsta skipti sem heimamaður úr Keili vinnur ekki í karlaflokki á Hvaleyrarvellinum þegar Íslandsmótið er haldið þar.

