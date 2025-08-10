Dagbjartur Íslandsmeistari í fyrsta sinn

Dagbjartur Sigurbrandsson, kylfingur úr GR, hrósaði sigri á Íslandsmótinu í golfi í fyrsta sinn í dag. Mótið fór fram á Hvaleyrarvelli Golfklúbss Keilis í Hafnarfirði.
Dagbjartur lék hringina fjóra á fimm höggum undir pari og skákaði þar með Axel Bóassyni úr Keili, sem lék á fjórum höggum undir pari.
Axel var með forskot eftir fyrstu þrjá hringina en lék á þremur höggum undir pari á fjórða hring í dag á meðan Dagbjartur lék á pari í lokahringnum.
Er þetta í fyrsta skipti sem heimamaður úr Keili vinnur ekki í karlaflokki á Hvaleyrarvellinum þegar Íslandsmótið er haldið þar.