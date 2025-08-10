Guðrún Brá Íslandsmeistari eftir æsispennandi lokahring

Guðrún Brá Björgvinsdóttir, kylfingur úr Golfklúbbnum Keili, tryggði sér í kvöld Íslandsmeistaratitilinn í golfi í fjórða sinn er hún hafði betur í þriggja holu umspili gegn Huldu Clöru Gestsdóttur úr GKG á lokahringnum á Hvaleyrarvelli Keilis í Hafnarfirði.
Guðrún Brá vann upp fimm högga forskot Huldu Clöru á fjórða hring í dag og luku þær hringnum báðar á sex höggum yfir pari.
Í umspilinu, sem var leikið á 16., 17, og 18. holu Hvaleyrarvallar, lék Guðrún Brá á einu höggi undir pari á heimavelli sínum en Hulda Clara lék á fjórum höggum yfir pari.
Þar með var sigurinn í höfn hjá Guðrúnu Brá, sem tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn í fyrsta sinn síðan árið 2020.