Gunnlaugur á stóru móti í Bandaríkjunum

Gunnlaugur Árni Sveinsson hefur í kvöld leik í U.S. Amateur Championship mótinu, sem haldið er á The Olympic Club í San Francisco í Kaliforníu. Þar mætast 312 af fremstu áhugakylfingum heims í einu stærsta móti ársins.
U.S. Amateur mótið er árlegt mót á vegum bandaríska golfsambandsins. Mótið í ár fer fram á hinum sögufræga The Olympic Club dagana 11.-17. ágúst.
Á fyrstu tveimur hringjum mótsins er leikinn höggleikur. Allir kylfingar leika einn hring á Lake Course vellinum og einn hring á Ocean Course vellinum. Efstu 64 kylfingar höggleiksins halda áfram í holukeppni mótsins, sem alfarið er leikin á Lake Course vellinum.
Útsláttarkeppnin fer fram yfir fimm daga, og lýkur með 36 holu einvígi síðustu tveggja kylfinganna, sunnudaginn 17. ágúst.
Sigurvegari mótsins fær:
Boð í Masters-mótið
Sæti í U.S. Open á næsta ári
Sæti í Opna breska á næsta ári
Fyrri hringur Gunnlaugs í höggleiknum verður á Ocean Course vellinum, og hefur hann leik kl. 20:07 að íslenskum tíma.
Gunnlaugur situr í 13. sætinu á heimslista áhugakylfinga, og stefnir á það fyrsta. Hann lék gífurlega vel á sínu fyrsta ári í bandaríska háskólagolfinu.