Markmiðið frá 13 ára aldri

Dagbjartur Sigurbrandsson, kylfingur úr GR, hrósaði sigri í karlaflokki á Íslandsmótinu í golfi með því að leika hringina fjóra á fimm höggum undir pari á Hvaleyrarvellinum. Var þetta fyrsti Íslandsmeistaratitill Dagbjarts, sem er 22 ára gamall. Heimamaðurinn Axel Bóasson úr Golfklúbbnum Keili varð annar á fjórum undir pari.
„Tilfinningin er mjög góð og ég er virkilega stoltur af því að hafa klárað þetta á sunnudag. Það var líka gaman að geta klárað þetta umkringdur öllu fólkinu mínu,“ sagði Dagbjartur í samtali við Morgunblaðið.
Hefur það lengi verið markmið þitt að verða Íslandsmeistari?
„Já, örugglega síðan maður byrjaði að keppa í þessum unglingamótum. Þá fór maður út á golfvöll að horfa á stóru strákana spila um þessa titla. Þá vildi maður alltaf vera þarna einn daginn. Ég myndi segja að þetta hafi verið í kringum 2016 sem ég skrifaði þetta niður hjá mér, að ég ætlaði einhvern tímann að verða Íslandsmeistari í golfi,“ sagði hann.
Dagbjartur háði harða rimmu við Axel allt Íslandsmótið auk þess sem Aron Snær Júlíusson úr GKG gerði sig gildandi um tíma á lokahringnum.
„Það er geggjað að keppa á móti Axel. Hann er virkilega skemmtilegur og náttúrlega hörkuleikmaður. Maður reyndi að einbeita sér svolítið að sjálfum sér. Svo kom Aron Snær líka sterkur inn á lokadeginum og náði að jafna okkur eftir níu holur. Þetta var mjög skemmtileg keppni,“ sagði hann.
