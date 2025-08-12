Íþróttir | Golf | Morgunblaðið | 12.8.2025 | 11:40 | Uppfært 12:04

„Pabbi var búinn að minna mig á þetta“

Guðrún Brá Björgvinsdóttir varð Íslandsmeistari í fjórða sinn á sunnudag …
Guðrún Brá Björgvinsdóttir varð Íslandsmeistari í fjórða sinn á sunnudag og jafnaði við föður sinn, Björgvin Sigurbergsson. Ljósmynd/GSÍ
Morgunblaðið

Gunnar Egill Daníelsson

gunnaregill@mbl.is

Guðrún Brá Björgvinsdóttir, atvinnukylfingur úr Golfklúbbi Keilis, varð Íslandsmeistari í fjórða sinn á ferlinum þegar hún hafði örugglega betur gegn Huldu Clöru Gestsdóttir í umspili að loknum fjórða hring á Íslandsmótinu á Hvaleyrarvelli Keilis í Hafnarfirði á sunnudag.

„Tilfinningin er geggjuð. Það er ennþá skemmtilegra að hafa náð að gera þetta á heimavelli. Það stóð klárlega upp úr,“ sagði Guðrún í samtali við Morgunblaðið. Hún varð Íslandsmeistari í fyrsta sinn á heimavelli sínum. Auk þess jafnaði hún við föður sinn, Björgvin Sigurbergsson, sem varð sömuleiðis fjórum sinnum Íslandsmeistari í golfi.

