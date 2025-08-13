Gunnlaugur Árni flaug áfram

Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson komst í 64 manna úrslit á U.S Amateur Championship-mótinu sem er haldið í San Francisco í Kaliforníu.
Gunnlaugur fór fyrsta hringinn á tveimur höggum undir pari en hann fékk þrjá fugla og einn skolla. Þann seinni fór hann á tveimur höggum yfir pari, fékk tvo skolla á fyrstu þremur holunum en lék vel eftir það og fékk tvo fugla og einn tvöfaldan skolla á síðustu fimmtán holunum.
Hann var á pari eftir hringina tvo, sem skilaði honum 14. sæti höggleiksins.
Gunnlaugur er því kominn í útsláttarkeppnina sem er leikin á Lake Course-vellinum og stendur yfir í fimm daga og lýkur með 36 holu einvígi síðustu tveggja kylfinganna, sunnudaginn 17. ágúst.