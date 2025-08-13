Íþróttir | Golf | mbl | 13.8.2025 | 11:30 | Uppfært 11:51

Gunnlaugur Árni flaug áfram

Gunnlaugur Árni Sveinsson lék vel.
Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson komst í 64 manna úrslit á U.S Ama­te­ur Champ­i­ons­hip-mót­inu sem er haldið í San Francisco í Kali­forn­íu.

Gunn­laug­ur fór fyrsta hring­inn á tveim­ur högg­um und­ir pari en hann fékk þrjá fugla og einn skolla. Þann seinni fór hann á tveimur höggum yfir pari, fékk tvo skolla á fyrstu þremur holunum en lék vel eftir það og fékk tvo fugla og einn tvöfaldan skolla á síðustu fimmtán holunum.

Hann var á pari eftir hringina tvo, sem skilaði honum 14. sæti höggleiksins.

Gunnlaugur er því kominn í útsláttarkeppnina sem er leikin á Lake Course-vellinum og stendur yfir í fimm daga og lýkur með 36 holu einvígi síðustu tveggja kylfinganna, sunnudaginn 17. ágúst.

