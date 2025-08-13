Íþróttir | Golf | mbl | 13.8.2025 | 8:40

Heiðrún og Tómas stigameistarar

Tómas Eiríksson Hjaltested.
Tómas Eiríksson Hjaltested. mbl.is/Ólafur Árdal

Heiðrún Anna Hlynsdóttir úr GOS og Tómas Eiríksson Hjaltested úr GR eru stigameistarar 2025 á GSÍ-mótaröðinni. Þetta er í fyrsta skipti sem þau hreppa stigameistaratitilinn.

Heiðrún Anna lék ekki á Vormóti GM en tók þátt á næstu fjórum mótum og vann þau öll. Hún tryggði sér stigameistaratitilinn fyrir Íslandsmeistaramótið en hún endaði með 4.300 stig, rúmum 2400 stigum á undan öðru sætinu. Hún ristabrotnaði stutt fyrir Íslandsmótið en þrátt fyrir það lenti hún í fimmta sæti.

Heiðrún Anna Hlynsdóttir.
Heiðrún Anna Hlynsdóttir. Ljósmynd/GSÍ

Tómas lék á öllum sex mótum mótaraðarinnar og var í efstu fimm sætunum á þeim öllum. Hann sýndi mikinn stöðugleika og góða spilamennsku í sumar og var þrisvar sinnum í öðru sæti. 

mbl.is
